Депутаты Госдумы предложили сделать 1 сентября нерабочим днем

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым подготовили проект закона, которым предлагается сделать 1 сентября (Дня знаний) нерабочим праздничным днем.
Парламентарии отметили, что что введение общенационального выходного будет более практичным решением, чем предоставление целевых отгулов только родителям школьников.
По мнению автором инициативы, такой шаг также позволит официально подчеркнуть значимость образования, детства и семьи в числе государственных приоритетов, передает ТАСС.
Еще 28 января президент России Владимир Путин своим указом установил в стране новую памятную дату 8 февраля — День военной полиции. 29 декабря 2025 года российский лидер подписал закон об установлении новой памятной даты — 19 апреля стало Днем памяти жертв геноцида советского народа.
Кроме того, 4 ноября глава государства установил два новых праздника: День коренных малочисленных народов и День языков народов. Их отмечают 30 апреля и 8 сентября соответственно. Путин подчеркнул, что эти праздники призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни и традиций малых народов России.