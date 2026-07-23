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В Калининграде ищут подрядчика для обслуживания биотуалетов

На услуги власти готовы потратить более 10 млн рублей.

Власти Калининграда ищут подрядчика для оказания услуг по предоставлению, установке и обслуживанию мобильных биотуалетных кабин на период проведения массовых мероприятий, в зонах массового отдыха и на территориях общего пользования в областном центре в августе-декабре 2026 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 23 по 31 июля. Итоги аукциона планируют подвести 4 августа. Максимальная цена контракта — 10 411 041 рубль. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

Подрядчику в числе прочего необходимо установить 26 туалетных кабин на территории Верхнего и Летнего озёр, Поплавка, на набережной Адмирала Трибуца, Парадной набережной, в Семейном сквере и сквере на ул. Алданской. Перечень услуг включает влажную уборку кабин аппаратом высокого давления внутри и снаружи, установку умывальника и заправку ёмкости водой, заправку приёмного бака биореагентом, обеспечение туалетной бумагой (не менее двух рулонов, параметры которых подробно расписаны). Указана в техническом задании и цветовая гамма кабин — синий, зелёный или серый. Варианты исполнения — евростандарт, люкс и для маломобильных групп населения.

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