В Калининграде ищут подрядчика для обслуживания биотуалетов

Подрядчику в числе прочего необходимо установить 26 туалетных кабин на территории Верхнего и Летнего озёр, Поплавка, на набережной Адмирала Трибуца, Парадной набережной, в Семейном сквере и сквере на ул. Алданской. Перечень услуг включает влажную уборку кабин аппаратом высокого давления внутри и снаружи, установку умывальника и заправку ёмкости водой, заправку приёмного бака биореагентом, обеспечение туалетной бумагой (не менее двух рулонов, параметры которых подробно расписаны). Указана в техническом задании и цветовая гамма кабин — синий, зелёный или серый. Варианты исполнения — евростандарт, люкс и для маломобильных групп населения.