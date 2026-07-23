ЕС сохранил потолок цен на нефть из России на уровне $44 за баррель

«Этот пакет приостанавливает обновление потолка цен на нефть до 15 июля 2027 года», — говорится в заявлении Совета ЕС.
В Брюсселе утверждают, что решение должно ограничить доходы России на фоне роста стоимости энергоносителей. Власти объединения связали ситуацию на рынке с закрытием Ормузского пролива, однако предусмотрели промежуточную проверку необходимости этой меры.
Одновременно ЕС расширил санкционный перечень судов ещё на 41 позицию. Речь идёт о танкерах из третьих стран, которые европейские власти связывают с перевозкой российской нефти в обход ценового ограничения.
Всего под рестрикциями теперь находятся 673 судна. Им запрещён доступ в порты Евросоюза и предоставление ряда услуг, связанных с морскими перевозками. Ограничения вошли в 21-й пакет санкций. Он также затрагивает нефтеперерабатывающие предприятия, банки, криптовалютные платформы, порты и аэропорты, сотрудничающие с Россией.
Глава евродипломатии Кая Каллас назвала новый пакет ограничений крупнейшим за последние четыре года. При этом его приняли в ограниченном виде из-за позиции Греции, которая заблокировала санкции против СПГ.
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