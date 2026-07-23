ЕС сохранил потолок цен на нефть из России на уровне $44 за баррель

Всего под рестрикциями теперь находятся 673 судна. Им запрещён доступ в порты Евросоюза и предоставление ряда услуг, связанных с морскими перевозками. Ограничения вошли в 21-й пакет санкций. Он также затрагивает нефтеперерабатывающие предприятия, банки, криптовалютные платформы, порты и аэропорты, сотрудничающие с Россией.