В Северной столице определили лучшую детскую городскую поликлинику

Газета «Вечерний Санкт-Петербург» опубликовала медицинский рейтинг, в номинации «Поликлиники детские» победителем стала детская городская поликлиника № 49, сообщили в администрации Пушкинского района Северной столицы. Создание условий для получения качественного лечения отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Детская городская поликлиника № 49 набрала в своей номинации 4,72 балла. В администрации Пушкинского района отметили, что достижение такого результата стало возможным благодаря ежедневной работе коллектива лечебного учреждения.
Напомним, что в 2025 году в поселке Шушары было построено новое здание детской городской поликлиники № 49. Там обустроили кабинеты педиатров, невролога, хирурга, офтальмолога, массажиста, отоларинголога и других специалистов. Медучреждение также оснастили аппаратом УЗИ экспертного класса отечественного производства, который позволяет врачам более точно проводить диагностику.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.