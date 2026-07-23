Школы в Карачаево-Черкесии оснастили новым оборудованием

Современное оборудование для кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики получили школы в Карачаево-Черкесии, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Это соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».
Уточняется, что в 2026 году были направлены средства на оснащение 318 таких кабинетов новым оборудованием. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2027-м. Так, в следующем году будет выделено финансирование на оснащение 328 кабинетов математики, информатики, химии и биологии новым оборудованием.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.