Школы в Карачаево-Черкесии оснастили новым оборудованием

Уточняется, что в 2026 году были направлены средства на оснащение 318 таких кабинетов новым оборудованием. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2027-м. Так, в следующем году будет выделено финансирование на оснащение 328 кабинетов математики, информатики, химии и биологии новым оборудованием.