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Сбербанк завершит обслуживание валютных карт Visa с 1 сентября

Сбербанк начал уведомлять клиентов о прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября 2026 года. Банк рекомендовал пользователям заранее закрыть такие карты через мобильное приложение или в любом отделении, а остаток средств перевести на другие счета.

Сбербанк начал уведомлять клиентов о прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября 2026 года. Банк рекомендовал пользователям заранее закрыть такие карты через мобильное приложение или в любом отделении, а остаток средств перевести на другие счета.

Ранее срок действия этих карт был продлен до 2030 года, однако теперь их обслуживание будет полностью приостановлено. Решение соответствует общему тренду, о котором ранее сообщал Банк России.

Регулятор отмечал, что карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота в России, так как после ухода международных платежных систем с рынка весной 2022 года они утратили свой основной функционал.

— Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале июля отметила, что карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота, но регулятор не ставит окончательных сроков, когда этот процесс завершится. Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года, — передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» ранее выясняла у экспертов, могут ли Visa и Mastercard исчезнуть в России и как скоро это произойдет.

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