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В Красносельском районе Петербурга проложили 24,5 км сетей водоснабжения

К новым коммуникациям уже подключили более 150 домов.

Специалисты уже проложили 24,5 км сетей водоснабжения на территории исторического района Горелово в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Также специалисты проложили 24 км канализационных сетей, смонтировали 1360 колодцев и 5 насосных станций. Уточним, что работы проводят поэтапно с 2019 года. Ранее на территории бывшего поселка Горелово централизованное водоотведение полностью отсутствовало, а водоснабжение было доступно лишь на отдельных улицах. Сейчас там проводят второй этап работ. К новым коммуникациям уже подключили более 150 домов. Завершить строительство сетей планируют к концу 2027 года. После их ввода в эксплуатацию к централизованной системе водоотведения подключат более 1200 частных домов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.