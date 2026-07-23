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На «фиолетовой» ветке метро из-за человека на путях увеличили интервалы

На центральном участке Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщил департамент транспорта столицы.

Источник: РБК

На центральном участке Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщил департамент транспорта столицы.

Материал дополняется.