На «фиолетовой» ветке метро из-за человека на путях увеличили интервалы

На центральном участке Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщил департамент транспорта столицы.
Материал дополняется.
На центральном участке Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщил департамент транспорта столицы.
На центральном участке Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщил департамент транспорта столицы.
Материал дополняется.