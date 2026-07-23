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Риелтор Долиной лишился квартиры в Дубае из-за мошенников

Основатель агентства недвижимости Whitewill Олег Торбосов, компания которого принимала участие в сделке с квартирой эстрадной певицы Ларисы Долиной, в четверг, 23 июля, лишился квартиры в Дубае по решению суда из-за действий мошенников.

Основатель агентства недвижимости Whitewill Олег Торбосов, компания которого принимала участие в сделке с квартирой эстрадной певицы Ларисы Долиной, в четверг, 23 июля, лишился квартиры в Дубае по решению суда из-за действий мошенников.

Риелтор рассказал, что женщина продавала квартиру за 12 миллионов дирхамов (более 256 миллионов рублей — прим. «ВМ»), и покупатель предложил ей занизить стоимость жилья в договоре до шести миллионов, чтобы заплатить меньше регистрационных сборов государству.

— Сделка прошла. Отдают ему чек на шесть миллионов. А он едет в банк и отменяет чек. Деньги у него на счету. Квартира у него на руках. И именно в этот момент этот человек продал ее мне. Мы проверили объект: никаких арестов, обременений или судебных запретов не существовало, — рассказал Торбосов.

Риелтор добавил, что позднее суд вернул квартиру первоначальной владелице, хотя жилье находилось уже у нового собственника, передает РИА Новости.

8 декабря 2025 года Ленинский районный суд Мурманска встал на сторону обманутой по «схеме Ларисы Долиной» россиянки и обязал вернуть ей 5,2 миллиона рублей, которые она отдала за квартиру, а также выплатить стоимость услуг риелтора, правовых услуг и проценты по ипотеке.

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