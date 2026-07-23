Риелтор Долиной лишился квартиры в Дубае из-за мошенников

— Сделка прошла. Отдают ему чек на шесть миллионов. А он едет в банк и отменяет чек. Деньги у него на счету. Квартира у него на руках. И именно в этот момент этот человек продал ее мне. Мы проверили объект: никаких арестов, обременений или судебных запретов не существовало, — рассказал Торбосов.