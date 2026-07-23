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Стало известно, где и когда похоронят телеведущего Максима Сырникова

Телеведущего Максима Сырникова похоронят в Петербурге 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

Прощание с телеведущим Максимом Сырниковым состоится в ближайшую субботу в Северной столице. Траурная церемония пройдет на Северном кладбище Санкт-Петербурга 25 июля, о чем РИА Новости сообщил сын покойного Тихон Сырников.

Максим Сырников родился в Ленинграде 28 июля 1965 года. Зрители знали его как профессионального шеф-повара и бессменного ведущего кулинарной программы «Монастырская кухня» на канале «Спас».

Генеральный директор телеканала Борис Корчевников отмечал, что Сырников с особой теплотой относился к русским кулинарным традициям и глубоко знал историю страны. По словам Корчевникова, авторские программы ведущего были посвящены не просто приготовлению пищи, а являлись настоящими уроками культуры, веры и национального наследия России.

Накануне телеканал «Спас» официально подтвердил печальную новость о кончине своего ведущего, которому было 60 лет. Он умер от осложнения после тяжелой аварии, в которую он попал ещё в 2023 году.