Стало известно, где и когда похоронят телеведущего Максима Сырникова

Прощание с телеведущим Максимом Сырниковым состоится в ближайшую субботу в Северной столице. Траурная церемония пройдет на Северном кладбище Санкт-Петербурга 25 июля, о чем РИА Новости сообщил сын покойного Тихон Сырников.
Максим Сырников родился в Ленинграде 28 июля 1965 года. Зрители знали его как профессионального шеф-повара и бессменного ведущего кулинарной программы «Монастырская кухня» на канале «Спас».
Генеральный директор телеканала Борис Корчевников отмечал, что Сырников с особой теплотой относился к русским кулинарным традициям и глубоко знал историю страны. По словам Корчевникова, авторские программы ведущего были посвящены не просто приготовлению пищи, а являлись настоящими уроками культуры, веры и национального наследия России.
Накануне телеканал «Спас» официально подтвердил печальную новость о кончине своего ведущего, которому было 60 лет. Он умер от осложнения после тяжелой аварии, в которую он попал ещё в 2023 году.