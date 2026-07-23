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В ЗАГСе Ростовской области назвали редкие имена детей в конце июля

Редкие и популярные имена новорожденных назвали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области некоторым новорожденным малышам дали редкие имена. Обновленный список по состоянию на 23 июля 2026 года опубликован в реестре ЗАГС.

Мальчиков назвали Ихсан, Имаммухаммад, Архан, Агван, Харун-Ресул, девочек — Хусния, Мадинанур, Лусиа, Чайнат, Фарья.

Самыми распространенными именами в июне оказались: Михаил (393 новорожденных мальчика), Александр (377), Артем (316), Иван (277), Тимофей (256); София (328 новорожденных девочек), Мария (271), Анна (260), Варвара (254), Ева (242).

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