В ЗАГСе Ростовской области назвали редкие имена детей в конце июля

В Ростовской области некоторым новорожденным малышам дали редкие имена. Обновленный список по состоянию на 23 июля 2026 года опубликован в реестре ЗАГС.
Мальчиков назвали Ихсан, Имаммухаммад, Архан, Агван, Харун-Ресул, девочек — Хусния, Мадинанур, Лусиа, Чайнат, Фарья.
Самыми распространенными именами в июне оказались: Михаил (393 новорожденных мальчика), Александр (377), Артем (316), Иван (277), Тимофей (256); София (328 новорожденных девочек), Мария (271), Анна (260), Варвара (254), Ева (242).
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