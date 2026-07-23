Камеры и профилактика: как в Тюменской области снижают смертность на дорогах

Ещё одним направлением, которое остаётся для региона приоритетным, губернатор назвал сокращение количества аварий с участием несовершеннолетних. Александр Моор подчеркнул, что сотрудники дорожной полиции продолжают фиксировать случаи, когда детей перевозят с нарушениями правил. В связи с этим власти намерены не только наращивать технические возможности контроля, но и усиливать профилактическую работу среди родителей и водителей. Предполагается, что комплекс мер, включающий как ужесточение контроля, так и разъяснительные кампании, позволит изменить отношение взрослых к безопасности самых маленьких пассажиров. Александр Моор особо остановился на внедрении современных электронных сервисов, которые делают взаимодействие граждан с Госавтоинспекцией более удобным и оперативным. Губернатор отметил, что жители области активно используют чат-бот в мессенджере МАКС «АвтоПомощник72». Этот инструмент позволяет удалённо записаться на разбор ДТП без пострадавших, а также предоставляет быстрый доступ к порталу Госуслуг для самостоятельного оформления европротокола. С конца мая, то есть всего за несколько месяцев, жители Тюменской области воспользовались этим сервисом уже 746 раз, что свидетельствует о востребованности цифровых решений и их реальной пользе для автолюбителей.