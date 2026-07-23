Камеры и профилактика: как в Тюменской области снижают смертность на дорогах

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл рабочее совещание с начальником Управления Госавтоинспекции Андреем Миллером. Руководители обсудили текущую ситуацию на трассах и муниципальных улицах, а также выработали совместные подходы к дальнейшему повышению дисциплины водителей и пешеходов.
Статистика первых шести месяцев текущего года обнадёживает: общее количество дорожно-транспортных происшествий в Тюменской области пошло на убыль, а число жертв аварий сократилось на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за полгода на дорогах региона зарегистрирована 1165 аварий. Губернатор подчеркнул, что снижение смертности на дорогах остаётся одной из приоритетных задач, над которой профильные ведомства работают постоянно и системно. По его словам, подавляющее большинство происшествий по-прежнему связано с элементарным несоблюдением правил, и именно человеческий фактор требует самого пристального внимания. Чтобы подобных случаев становилось как можно меньше, в Тюменской области осуществляется, в том числе, планомерное увеличение количества видеокамер на региональных и федеральных трассах. Это позволяет не только фиксировать нарушения, но и дисциплинировать водителей на наиболее аварийных участках.
Ещё одним направлением, которое остаётся для региона приоритетным, губернатор назвал сокращение количества аварий с участием несовершеннолетних. Александр Моор подчеркнул, что сотрудники дорожной полиции продолжают фиксировать случаи, когда детей перевозят с нарушениями правил. В связи с этим власти намерены не только наращивать технические возможности контроля, но и усиливать профилактическую работу среди родителей и водителей. Предполагается, что комплекс мер, включающий как ужесточение контроля, так и разъяснительные кампании, позволит изменить отношение взрослых к безопасности самых маленьких пассажиров. Александр Моор особо остановился на внедрении современных электронных сервисов, которые делают взаимодействие граждан с Госавтоинспекцией более удобным и оперативным. Губернатор отметил, что жители области активно используют чат-бот в мессенджере МАКС «АвтоПомощник72». Этот инструмент позволяет удалённо записаться на разбор ДТП без пострадавших, а также предоставляет быстрый доступ к порталу Госуслуг для самостоятельного оформления европротокола. С конца мая, то есть всего за несколько месяцев, жители Тюменской области воспользовались этим сервисом уже 746 раз, что свидетельствует о востребованности цифровых решений и их реальной пользе для автолюбителей.