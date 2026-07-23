Бизнес предложил создать единый механизм поддержки продавцов на маркетплейсах

В Минэкономики «Ъ» пояснили, что министерство всегда прорабатывает поступающие предложения и возможные решения, направленные на поддержку предпринимателей, особенно — оказавшихся в непростой ситуации. В RWB (Wildberries) «Ъ» заявили, что поддерживают идею системных механизмов для решения экстренных ситуаций на госуровне: масштабные чрезвычайные происшествия затрагивают многих предпринимателей. Полностью решить их самостоятельно бизнес не может.