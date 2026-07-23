Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в португальском Эшториле.
Теннисист обыграл в матче второго круга казахстанского игрока Тимофея Скатова.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1.
В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. Также он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP в составе команды России.
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