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Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в португальском Эшториле.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в португальском Эшториле.

Теннисист обыграл в матче второго круга казахстанского игрока Тимофея Скатова.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1.

В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. Также он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP в составе команды России.

Читайте материал «Рублев уверенно выиграл турнир в Швеции».

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