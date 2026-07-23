В Пушкинском районе Петербурга прошли турниры по быстрым шахматам

Турниры по быстрым шахматам состоялись в Спортивно-культурном центре имени А. Алехина в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации района.
В соревнованиях приняли участие 34 юных шахматиста, которых распределили по рейтингу на четыре группы. Победителями в своих группах стали Дмитрий Смирнов, Евгений Вербицкий, Мирон Соминич и Игорь Груздев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.