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В Пушкинском районе Петербурга прошли турниры по быстрым шахматам

В соревнованиях приняли участие 34 юных спортсмена.

Источник: Национальные проекты России

Турниры по быстрым шахматам состоялись в Спортивно-культурном центре имени А. Алехина в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации района.

В соревнованиях приняли участие 34 юных шахматиста, которых распределили по рейтингу на четыре группы. Победителями в своих группах стали Дмитрий Смирнов, Евгений Вербицкий, Мирон Соминич и Игорь Груздев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.