В Елабуге прошел II Всероссийский фестиваль-конкурс имени Айдара Салахова

Всероссийский фестиваль-конкурс музыкально-инструментального исполнительства имени Айдара Салахова прошел с 14 по 15 июля в Елабуге в Республике Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
На мероприятие приехали начинающие музыканты из Москвы, Ижевска, Чебоксар, Башкирии, Тульской и Тверской областей, Алтайского края. Программа включала конкурсные прослушивания, мастер-классы от членов жюри, а также культурно-познавательную часть в виде экскурсий в Дом-музей И. И. Шишкина и музейно-образовательный центр «Эврика».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.