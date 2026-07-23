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Отключение света в Волгограде 24 июля

Без электричества останутся жители домов в семи районах областного центра.

Дома в семи районах Волгограда останутся без света в пятницу, 24 июля.

Ворошиловский 09:00−16:00.

ул. Елабужская, 27, 27/1, 29/1, 29, 31/1, 31, 35, 37, 43, 36−42, 42/2, 46, 46а, 48Б, 48;

ул. Ельшанская, 82, 82а;

ул. Котлубанская, 71а, 71−77, 72а, 74, 80;

ул. Ленкоранская, 41, 43, 43а, 45, 46, 48;

ул. Ставропольская, 31, 31а, 33д, 33а, 33Б, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47.

09:00−17:00.

ул. Академическая, 1, 1а, 2−6, 16, 18, 20;

ул. Астраханская, 1, 5, 11, 13, 2−10;

ул. Ельшанская д. 82 д.82а,

ул. Запрудная, 3, 4, 5, 7а, 7Б, 11, 13, 15, 15а, 2;

ул. Институтская, 1, 3, 2, 4, 4а, 8;

ул. Калмыцкая, 1, 5, 7, 11, 2−8;

ул. Курская, 1, 3;

ул. Московская, 1−11, 2, 6, 10.

ул. Новостроек, 2, 4, 3−7, 8, 9, 13, 15;

ул. Одесская, 1−9, 2−10;

ул. Окружная, 1, 3;

ул. Песчаная, 15;

ул. Производственная, 3, 7;

ул. Центральная, 3Б;

посёлок Царицын, конноспортивный клуб «Премьер».

Дзержинский район 09:00−17:00.

ул. Краснополянская, 12, 14а, 26а.

Красноармейский район 09:00−16:00.

пр-т Канатчиков, 7, 9;

ул. Ломакина, 19.

Красноармейский район 09:00−16:00.

пр-кт Канатчиков, 7, 9;

ул. Ломакина, 19.

Краснооктябрьский район 08:30−17:00.

пер. Вогульский, 15, 17, 19а;

ул. Заполярная, 3−9, 14, 16;

ул. Капитанская, 2−32, 3−17, 7а;

ул. Кольская, 16;

ул. Мичурин сад, 1−5.

ул. Новинская, 6−12, 7−13;

ул. Руднева, 22а, 90−102, 95−113, 109а;

ул. Южная, 4−8, 1−7; ул. Западная, 6−10, 5−11.

Советский район 09:00−16:00.

пер. Ольховский, 2−6;

ул. Палиашвили, 1−55, 1а.

пос. Горьковский 05:00−08:00.

ул. Дунайская;

ул. Ежовская;

ул. Средневолжская.

Тракторозаводский район 09:30−17:00.

ул. Богомольца, 6.

09:00−17:00.

ул. Бакунина, 29, 33, 35;

ул. Котельникова, 56, 73;

ул. Льговского, 1−21, 54−76, 56а.

Центральный район 09:00−16:00.

ул. Витимская, 26, 28;

ул. Денисовская, 6−18, 22−26, 26Б, 28, 30, 30а, 18а, 7−15, 15а, 17, 19а, 19−35, 41;

ул. Днестровская, 48−66, 66а, 43Б, 43, 93, 95, 99;

ул. Житкурская, 46−52, 52Б, 54−58, 58Б, 59−71;

ул. Ткачева, 69, 82, 88.

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