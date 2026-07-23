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В Саратовской области студенты отреставрировали 12 икон

Итоги их работы представлены в Хвалынском краеведческом музее.

Выставка, подводящая итоги летней реставрационной практики студентов Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, открылась в Хвалынском краеведческом музее Саратовской области, что соответствует целям нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Под руководством преподавателей-реставраторов Александра Козьмина и Натальи Шаровой студенты за месяц работы привели в экспозиционное состояние 12 икон XVII-XIX веков из собрания музея. На выставке представлены иконы, прошедшие реставрацию, а также этюды и зарисовки с видами Хвалынска, созданные студентами во время практики.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.