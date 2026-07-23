В Калининграде 25-летняя девушка переболела ОРВИ и почти перестала ходить: врачи выявили редкий синдром

В Калининградской областной клинической больнице помогли 25-летней пациентке, которая из-за редкой формы синдрома Гийена — Барре практически перестала передвигаться. Об этом «Клопс» рассказали в региональном минздраве в четверг, 23 июля.
В июне девушку привезли в больницу на скорой. После перенесённой ОРВИ у неё нарушилась координация рук и ног, появились проблемы с движением глаз. Врачи диагностировали синдром Миллера — Фишера.
Специалисты не стали откладывать лечение и начали терапию, пока шансы на восстановление оставались высокими. Калининградке провели несколько процедур плазмафереза, после чего симптомы стали отступать. Через 11 дней её выписали под амбулаторное наблюдение без серьёзных нарушений.
По словам медиков, на 100 тысяч человек приходится примерно один случай синдрома Гийена — Барре. При заболевании иммунная система атакует нервные клетки, что может привести к слабости, онемению конечностей и остановке дыхания. Ежегодно в неврологическом отделении областной больницы лечат от семи до десяти таких пациентов, в 90% случаев они возвращаются к полноценной жизни.
Чтобы попасть к неврологу КОКБ, нужно взять направление по форме 057/у в своей поликлинике — там же оформят приём через систему «БАРС». Самостоятельно записаться через «МедРег39» нельзя, исключение — пациенты с подтверждённым онкологическим диагнозом. В минздраве отмечают, что ждать специалиста приходится не больше 14 дней, а если помощь нужна срочно, следует обращаться в приёмный покой областной клинической больницы.
В Калининграде врачи БСМП более двух месяцев боролись за жизнь 70-летнего пациента с тяжёлой сердечной недостаточностью, которая дала осложнения на лёгкие и почки. Медикам удалось поставить его на ноги.