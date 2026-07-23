В Калининграде 25-летняя девушка переболела ОРВИ и почти перестала ходить: врачи выявили редкий синдром

Чтобы попасть к неврологу КОКБ, нужно взять направление по форме 057/у в своей поликлинике — там же оформят приём через систему «БАРС». Самостоятельно записаться через «МедРег39» нельзя, исключение — пациенты с подтверждённым онкологическим диагнозом. В минздраве отмечают, что ждать специалиста приходится не больше 14 дней, а если помощь нужна срочно, следует обращаться в приёмный покой областной клинической больницы.