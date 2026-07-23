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Бастрыкин: наемники ВСУ бросали гранаты в мирных жителей Курской области

Глава СК заявил, что иностранные наемники ВСУ не жалели мирных жителей в ходе вторжения в Курскую область.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что иностранные наемники, участвующие в атаках на Курскую область, проявляли особую жестокость по отношению к мирным жителям. По данным следствия, боевики целенаправленно бросали гранаты в гражданских лиц, не щадя ни женщин, ни пожилых людей. Об этом глава ведомства рассказал в интервью ТАСС.

Бастрыкин отметил, что в ходе расследования следователи собрали показания местных жителей, которые стали очевидцами этих чудовищных преступлений.

Глава СК подчеркнул, что подобное поведение не поддается рациональному осмыслению, а нормы международного гуманитарного права, судя по всему, для наемников пустой звук. Он добавил, что военные следователи уже возбудили сотни уголовных дел по фактам терактов и обстрелов приграничных районов.

Глава Следственного комитета также сообщил о первых судебных результатах. На сегодняшний день за преступления, совершенные в ходе вторжения в Курскую область, осуждены 413 украинских боевиков. Всего же военные следователи завели 709 уголовных дел, причем подавляющее большинство из них — 704 — связаны с террористическими актами против мирного населения.

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