Бастрыкин: наемники ВСУ бросали гранаты в мирных жителей Курской области

Глава Следственного комитета также сообщил о первых судебных результатах. На сегодняшний день за преступления, совершенные в ходе вторжения в Курскую область, осуждены 413 украинских боевиков. Всего же военные следователи завели 709 уголовных дел, причем подавляющее большинство из них — 704 — связаны с террористическими актами против мирного населения.