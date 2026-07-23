В селе Приволжье в Самарской области завершили этап благоустройства школы

Второй этап капитального ремонта в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети» завершили в здании средней школы № 3 имени М. Ф. Леонова села Приволжье Самарской области. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
В учебном заведении были полностью отремонтированы учебные кабинеты второго этажа: смонтированы навесные потолки, в коридорах уложена плитка, в кабинетах — гомогенный линолеум, установлены новые двери. Произведена замена системы отопления, электропроводки и автоматической пожарной сигнализации. Фасад школы утеплен, оштукатурен и покрашен, организована доступная среда.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.