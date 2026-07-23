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Легкоатлет из Пушкинского района Санкт-Петербурга стал чемпионом города

Никита Беликов показал лучшее время в беге на 1500 метров.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района Петербурга стал чемпионом города по легкой атлетике, сообщили в администрации района. Соревнования прошли в ходе реализации государственной программы «Спорт России».

Чемпионат состоялся на стадионе «Приморец». Никита Беликов показал лучшее время в беге на 1500 метров и стал чемпионом города.

Также завоеваны две бронзовые медали: Маргарита Гупалова стала третьей на дистанции 1500 метров, а Василисса Песоцкая — третьей в беге на 3000 метров с препятствиями. Маргарита Дутчак финишировала четвертой в беге на 1500 метров, Ева Костяная заняла также четвертое место на дистанции 5000 метров.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.