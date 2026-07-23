Легкоатлет из Пушкинского района Санкт-Петербурга стал чемпионом города

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района Петербурга стал чемпионом города по легкой атлетике, сообщили в администрации района. Соревнования прошли в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Чемпионат состоялся на стадионе «Приморец». Никита Беликов показал лучшее время в беге на 1500 метров и стал чемпионом города.
Также завоеваны две бронзовые медали: Маргарита Гупалова стала третьей на дистанции 1500 метров, а Василисса Песоцкая — третьей в беге на 3000 метров с препятствиями. Маргарита Дутчак финишировала четвертой в беге на 1500 метров, Ева Костяная заняла также четвертое место на дистанции 5000 метров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.