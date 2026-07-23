Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмен из Петербурга завоевал золото первенства РФ по легкой атлетике

Иван Ширинкин стал лучшим в эстафете 4×400 метров.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга Иван Ширинкин взял золотую медаль первенства России по легкой атлетике среди спортсменов до 16 лет, сообщили в администрации района. Мероприятие состоялось в Краснодаре в ходе реализации государственной программы «Спорт России».

Иван Ширинкин в составе сборной города завоевал золотую медаль в эстафете 4×400 метров. В беге на 300 метров с барьерами он занял четвертое место, установив личный рекорд и выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Также в первенстве приняли участие София Березина в эстафета 4×100 метров и Андрей Герасимов, установивший личный рекорд в беге на 3000 метров. В общекомандном зачете сборная Санкт-Петербурга заняла второе место, уступив только Краснодарскому краю.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.