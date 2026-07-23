Спортсмен из Петербурга завоевал золото первенства РФ по легкой атлетике

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга Иван Ширинкин взял золотую медаль первенства России по легкой атлетике среди спортсменов до 16 лет, сообщили в администрации района. Мероприятие состоялось в Краснодаре в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Иван Ширинкин в составе сборной города завоевал золотую медаль в эстафете 4×400 метров. В беге на 300 метров с барьерами он занял четвертое место, установив личный рекорд и выполнив норматив кандидата в мастера спорта.
Также в первенстве приняли участие София Березина в эстафета 4×100 метров и Андрей Герасимов, установивший личный рекорд в беге на 3000 метров. В общекомандном зачете сборная Санкт-Петербурга заняла второе место, уступив только Краснодарскому краю.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.