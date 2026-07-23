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В Кузбассе завершился региональный этап конкурса «ИнваПрофи»

Лучших педагогов определили в 5 номинациях.

Региональный этап Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди работников госорганизаций с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья завершился в Кузбассе, сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения. Проведение таких соревнований отвечает целям нацпроекта «Семья».

В 2026 году участие в региональном этапе конкурса приняли 11 педагогов из разных городов Кузбасса. Лучших определили в пяти номинациях: «Педагог-предметник в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ» (общее образование), «Социально-педагогические и социально-психологические практики в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями: коррекция и развитие», «Педагог-предметник в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями», «Социально-педагогические и социально-психологические практики в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ» (общее образование), «Педагог-предметник в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ». Победители прошли в федеральный этап конкурса.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.