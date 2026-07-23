Не только скорость: что стоит за смертельными авариями в Калининградской области

В Калининградской области за первое полугодие 2026 года произошло 43 ДТП со смертельным исходом. В этих авариях погибли 47 человек: показатель вырос почти в два раза. Такие данные публикует аналитический сервис «Мобилитика».
Наезды на пешеходов стали самым распространённым видом смертельных аварий — 14 случаев, или 32,6% от общего числа. На втором месте — наезды на препятствие: 12 ДТП. Ещё 10 происшествий — столкновения машин на дорогах, в шести случаях авто вылетели с трассы. В одном случае автомобиль врезался в стоящий.
Чёрными днями недели стали вторник, среда, четверг и пятница. В пятницу произошло 8 ДТП, в которых погибли 9 человек, в остальные дни — по 8 смертей. Меньше всего таких инцидентов по субботам: два ДТП и двое погибших.
Если взять статистику по месяцам, то пик пришёлся на июнь: 10 ДТП и столько же погибших. В апреле было 9 столкновений и 10 погибших, в марте — 9 и 9. В январе в статистику вошли 6 ДТП с 8 погибшими, в феврале — 5 и 5, в мае — 4 и 5 соответственно.
Общий социально-экономический ущерб от этих аварий «Мобилитика» оценила в 1,19 млрд рублей. Почти вся сумма связана с гибелью людей — 1,15 млрд. Ещё 17,72 млн приходится на ущерб от ранений, 20,34 млн — от повреждения транспорта.
Социально-экономический ущерб от гибели людей в ДТП рассчитывается как сумма прямых потерь общества и недополученного валового внутреннего продукта. Основными элементами этого расчета являются недопроизведенный продукт, затраты на медицинскую помощь и расходы на похороны. Больше половины смертельных аварий произошли просто на трассе — 25 ДТП. На нерегулируемых перекрёстках неравнозначных дорог было 10 аварий, на регулируемых — три.
Большинство трагедий случилось в светлое время суток — 31 ДТП, или 72,1% от общего числа. В темноте при включённом освещении зафиксировали 6 аварий, столько же — в отсутствие фонарей.
Почти 70% ДТП произошли на сухой дороге: 30 случаев. На мокром покрытии было 8 аварий, на заснеженном — 3, на обработанном противогололёдными материалами — 2. Лишь 4 ДТП произошли в дождь, три — в снегопад.
Больше всего смертельных аварий было вне населённых пунктов — 18. В жилой застройке зафиксировано 8 происшествий.
Чаще всего смертельные ДТП происходили на региональных и межмуниципальных трассах — 25 случаев. На магистралях местного значения зафиксировали 13 аварий, на федеральных — 5.
Среди самых аварийных мест в Калининграде названы участок на Ленинском проспекте возле ресторана «Атлантика» и улица Гаражная. За пределами города — трасса Калининград — Мамоново II в районе посёлка Новосёлово, подъезд к Зеленоградску на Приморском полукольце и дорога Холмогоровка — Коврово. В топ аварийных участков вошли также Северный обход Калининграда и дорога Чкаловск — Люблино — Взморье.
В 2025-м в Калининградской области в ДТП погибло 27 человек.