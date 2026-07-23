Не только скорость: что стоит за смертельными авариями в Калининградской области

Если взять статистику по месяцам, то пик пришёлся на июнь: 10 ДТП и столько же погибших. В апреле было 9 столкновений и 10 погибших, в марте — 9 и 9. В январе в статистику вошли 6 ДТП с 8 погибшими, в феврале — 5 и 5, в мае — 4 и 5 соответственно.