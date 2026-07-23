Каратистка из Петербурга отлично выступила на Спартакиаде России

Спортсменка из Санкт-Петербурга завоевала медали в финале XIII Летней Спартакиады учащихся России по всестилевому карате, которая прошла при поддержке государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации района.
Турнир прошел в Смоленске. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга Алина Пантелеева завоевала серебряную медаль в дисциплине «ОК ката ренгокай» и бронзовую — в дисциплине «ОК двоеборье».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.