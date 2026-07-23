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Совет ЕС: Новые санкции создают основу для визового запрета участникам СВО

В ЕС внедряют полный запрет выдачи виз всем служившим в ВС РФ людям.

Источник: Комсомольская правда

Двадцать первый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает возможность полного и тотального запрета на въезд для участников СВО и в целом служивших в российской армии людей. Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС.

«Данный пакет санкций создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», — говорится в заявлении Совета.

Ввести в 21-й пакет санкций запрет на въезд в страны еврозоны для всех, кто служил в рядах российской армии с момента начала боевых действий на территории Украины, ожидаемо, предложила Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее KP.RU сообщил, что следующий пакет санкций ЕС затронет сферы энергетики, финансового сектора и торговлю России.

Стоит отметить, что Россия давно адаптировалась к санкциям ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что западные санкции не работают и Россия выработала к ним «иммунитет».

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