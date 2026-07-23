Британские мусульмане заявили о росте числа нападений на мечети

Фонд говорит и о том, что проблема становится острее в связи с тем, что враждебное отношение к мусульманам в стране все более становится нормой. Как следует из опроса, проведенного фондом совместно с организацией British Future в июне этого года, каждый шестой британец считает рост мусульманского населения «угрозой устоям британской культуры».