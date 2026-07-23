«Как бабка и девка сперли нашего медведя»: кража в ЖК Волгограда попала на видео

— Две особи решили что наш медведь больше жить у нас не должен и нагло его похитили. Сговор двух лиц — одна тащит, другая пакет сует чтоб спрятать. Хорошо что собака приметная, соседи сразу сказали, кто они и где живут. Уже ни раз светились в кражах у нашего дома, тащат все, что только им нравится: цветы, медведя, средства передвижения. Людей переселили из ветхого жилья, а они умудряются здесь гадить, — рассказала местная жительница Виктория.