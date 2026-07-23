В селе Ермолаевка Новосибирской области появится мобильный интернет

До конца года быстрый интернет появится в 22 населенных пунктах, включая Ермолаевку. Сейчас в селе подключены только социальные объекты, а расстояние до вышек в Убинском составляет 14 км, поэтому сигнал до пльзователей местами не доходит. В Ермолаевке установят отдельную вышку сотовой связи. В сентябре специалисты начнут прокладку оптоволокна и монтировать антенно-мачтовое сооружение. До конца ноября вышку планируют ввести в эксплуатацию.