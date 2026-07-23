В селе Ермолаевка Новосибирской области появится мобильный интернет

Село Ермолаевка Убинского муниципального округа Новосибирской области обеспечат качественной сотовой связью и мобильным интернетом в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
До конца года быстрый интернет появится в 22 населенных пунктах, включая Ермолаевку. Сейчас в селе подключены только социальные объекты, а расстояние до вышек в Убинском составляет 14 км, поэтому сигнал до пльзователей местами не доходит. В Ермолаевке установят отдельную вышку сотовой связи. В сентябре специалисты начнут прокладку оптоволокна и монтировать антенно-мачтовое сооружение. До конца ноября вышку планируют ввести в эксплуатацию.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.