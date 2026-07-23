Пропавшего в Турции мужчину нашли живым в пустом гробу на кладбище

В Турции 58-летнего мужчину, которого родственники объявили пропавшим без вести, обнаружили живым внутри пустого гроба на территории кладбища. Об этом сообщил местный портал Haber7.
По данным журналистов, мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь. После безуспешных самостоятельных поисков его семья обратилась в полицию. Во время поисковой операции правоохранители нашли пропавшего в помещении для хранения ритуальных принадлежностей.
Прибывшие на место врачи оказали мужчине первую помощь, после чего его доставили в больницу для профилактического осмотра. По данным местных властей, угрозы его жизни нет. При этом неизвестно, как пропавший оказался в гробу.
В декабре 2025 года стало известно, что в итальянском городе Бьянкавилла семье умершего пациента передали гроб с телом другого человека. Родственники мужчины узнали об этом только во время домашнего прощания, когда открыли крышку гроба. После обнаружения подмены «неправильное» тело вернули в больницу, где специалисты провели повторную сверку и коррекцию.