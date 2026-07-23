Пропавшего в Турции мужчину нашли живым в пустом гробу на кладбище

В декабре 2025 года стало известно, что в итальянском городе Бьянкавилла семье умершего пациента передали гроб с телом другого человека. Родственники мужчины узнали об этом только во время домашнего прощания, когда открыли крышку гроба. После обнаружения подмены «неправильное» тело вернули в больницу, где специалисты провели повторную сверку и коррекцию.