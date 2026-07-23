Рост в 4 раза за 15 лет: как изменилась жизнь многодетных семей в Москве

В 2026 году почетного знака «Родительская слава города Москвы» удостоены 15 семей, воспитывающих 92 детей. Об этом 23 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Награда вручается супругам, проживающим в столице от десяти лет и воспитывающим пять и более детей, младшему из которых должно быть не менее пяти лет.
— Для награжденных также предусмотрена единовременная денежная выплата — 308 тысяч рублей, — уточнил Сергей Собянин.
С момента учреждения награды в 2009 году ее получили 387 семей. Мэр Москвы отметил, что с 2010 года число многодетных семей в Москве выросло в четыре раза — до 250 тысяч, для них действует комплексная система поддержки: от бесплатных проезда и питания до льгот на оплату ЖКУ, лекарств и парковки.