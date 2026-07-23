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Лукашенко принял решение по огурцам и помидорам в Беларуси

Лукашенко подписал указ по огурцам и помидорам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение по огурцам и помидорам в стране. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

В четверг, 23 июля, глава государства подписал указ «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь по вопросам поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд».

Указанным документом предусматривается включение в перечень плодоовощной продукции, которая закладывается в рамках государственного заказа длинноплодных и среднеплодных огурцов. Кроме того, включены красные томаты, но за исключением вишневидных и кистей томатов.

Межсезонный период на огурцы устанавливается в период с 1 ноября по 31 марта включительно. Что касается томатов, то период — с 1 ноября по 30 апреля включительно.

Указ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка страны плодоовощной продукцией в период межсезонья.

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