Лукашенко принял решение по огурцам и помидорам в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение по огурцам и помидорам в стране. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
В четверг, 23 июля, глава государства подписал указ «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь по вопросам поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд».
Указанным документом предусматривается включение в перечень плодоовощной продукции, которая закладывается в рамках государственного заказа длинноплодных и среднеплодных огурцов. Кроме того, включены красные томаты, но за исключением вишневидных и кистей томатов.
Межсезонный период на огурцы устанавливается в период с 1 ноября по 31 марта включительно. Что касается томатов, то период — с 1 ноября по 30 апреля включительно.
Указ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка страны плодоовощной продукцией в период межсезонья.
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