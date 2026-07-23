В Ивановской области оснастили культурный центр в Вичуге

Культурный центр городского округа Вичуга Ивановской области стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик среди домов культуры в ходе реализации национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Сотрудники учреждения культуры из Вичуги представили на конкурс проект «Народные гулянья в провинции». Для этого ранее были приобретены профессиональная сцена, световое и звуковое оборудование, ярмарочные домики и костюмы для проведения уличных народных гуляний. Отметим, что проект реализуется с 2022 года на городской площади имени А. И. Коновалова.
Событие включает три ключевых события: «Яблочный разгуляй», «Именины у рябины» и «Масленицу». Для каждого разработаны модульные сценарии и методические комплекты. Цель практики — создать устойчивую модель семейного досуга для сохранения традиций и укрепления семейных ценностей. Первым большим событием с использованием нового оборудования станет «Яблочный разгуляй», который отметят в августе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.