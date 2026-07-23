В Ивановской области оснастили культурный центр в Вичуге

Сотрудники учреждения культуры из Вичуги представили на конкурс проект «Народные гулянья в провинции». Для этого ранее были приобретены профессиональная сцена, световое и звуковое оборудование, ярмарочные домики и костюмы для проведения уличных народных гуляний. Отметим, что проект реализуется с 2022 года на городской площади имени А. И. Коновалова.