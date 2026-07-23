Yle: Финляндия нарастила импорт из России на 15 миллионов евро

Финляндия в период с января по апрель 2026 года нарастила объем импорта товаров из России, несмотря на действующие ограничения Европейского союза. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
Стоимость поставок составила 285 миллиона евро, что на 15 миллионов евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основную долю в стоимостном выражении заняли никель и связанная с ним продукция, а в количественном — аммиак, используемый при производстве удобрений.
При этом эксперты отметили, что в ближайшее время поставки аммиака могут сократиться. Это связано с новыми санкциями ЕС, а также с введенными Россией экспортными пошлинами на железнодорожные перевозки.
Совет ЕС объявил о введении нового, 21-го пакета ограничительных мер против России. Под санкции попали 170 российских организаций и 48 физических лиц. Кроме того, в черный список включены 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 финансовые организации.
Некоторое время новый пакет санкций не удавалось принять из-за позиции Греции. Так, во время встречи послов стран ЕС представитель Греции выступил против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.