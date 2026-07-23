Глава лыжной федерации Норвегии выступил против допуска российских спортсменов

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр в четверг, 23 июля, выступил против допуска российских спортсменов на международные соревнования. Он отметил, что позиция организации осталась неизменной.
— Это позиция, которую мы заняли не по спортивным причинам, а исходя из ценностных соображений. Конфликт продолжается, и люди продолжают страдать. Поэтому мы считаем, что бойкот, если это возможно, сейчас даже важнее, — подчеркнул Финъюр.
Он добавил, что в международной обстановке не наблюдается ничего, что указывало бы на необходимость изменения позиции организации, передает портал NRK.
7 июля Международный олимпийский комитет снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и порекомендовал убрать все ограничения в отношении российских спортсменов. 22 июля министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций являются самыми «отмороженными» федерациями касательно допуска россиян к международным соревнованиям.