Глава лыжной федерации Норвегии выступил против допуска российских спортсменов

— Это позиция, которую мы заняли не по спортивным причинам, а исходя из ценностных соображений. Конфликт продолжается, и люди продолжают страдать. Поэтому мы считаем, что бойкот, если это возможно, сейчас даже важнее, — подчеркнул Финъюр.