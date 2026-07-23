В Сахалинской области прошел кроссфит-забег «Янтарный берег»

Традиционный V кроссфит-забег «Янтарный берег» прошел в Долинском районе Сахалинской области в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
На площадке в селе Стародубском собрались более 100 спортсменов из Сахалинской области, Забайкальского края, Амурской области и Филиппин. Турнир включал преодоление полосы препятствий с элементами кроссфита, среди них — броски мяча, махи гирями, прыжки на ящик, рывок гантелей, становую тягу, подтягивания и другие упражнения.
В командном зачете «Pro» победила Triple K, второй стала Phoenix Team, третьей — Phoenix Team-2. В зачете RX золото ушло команде «ОРДА75» (Чита). Серебро досталось «Надо подумать» (Южно-Сахалинск), бронза — Crossfit Wobmax (Долинск). В категории «Новички» победила команда «Отомари», второй стала «Первая встреча», третьей — «Без ПВ».
В личном зачете RX среди женщин золото у Надежды Щитовой, серебро — у Ксении Краснослободцевой, бронза — у Элланд Нив Лимпангог из Филиппин. В категории «Новички» среди женщин победила Анастасия Обухова. Среди мужчин в зачете Pro лидировал Даниил Бабицкий, в RX — Иван Бокарев, а в категории «Новички» — Михаил Харченко.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.