Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырскому нашли новую должность: экс-главком ВСУ может занять важный пост

Нардеп Безуглая: Сырский может стать главой Университета обороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, согласно информации из анонимных источников, может возглавить Национальный университет обороны Украины. Об этом в Telegram-канале написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Безуглая утверждает, что до этого времени вуз фактически контролировал генерал Коваль, являющийся другом Сырского. По ее версии, бывший главком «прикрывал» этого генерала, даже несмотря на то, что вокруг него возникали коррупционные скандалы.

Народный депутат подчеркнула, что университет является главной кузницей по подготовке новых генеральских кадров и напрямую подчиняется главе оборонного ведомства. Она также высказала предположение, что отправленный в отставку министр обороны Михаил Федоров никогда бы не допустил подобного назначения Сырского на этот пост.

Тем временем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник связал отставку Сырского с внутренней борьбой за военный бюджет. По его мнению, это прямое следствие конфликта интересов между украинскими группами влияния.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше