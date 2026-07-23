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Средняя цена за литр бензина в Ростовской области достигла 79,74 рубля

Росстат зафиксировал стоимость бензина в Ростовской области в июле 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

За период с 14 по 20 июля 2026 года средняя стоимость бензина в Ростовской области составляла 79,74 рубля. Обновленные данные поступили от Росстата.

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 20 июля 2026 года:

АИ-92: 75,68 рубля;

АИ-95: 81,89 рубля;

АИ-98 и выше: 100,50 рубля;

Дизельное топливо: 84,74 рубля.

Общая цена бензина по ЮФО 20 июля составляла 88,93 рубля, за дизель — 119,94 рубля. Стоимость по России — 77,31 и 93,54 рубля соответственно. Средние цены по состоянию на 23 июля еще не публиковали.

Ранее в Таганроге вдвое увеличилось число АЗС, где продается бензин.

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