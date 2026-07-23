Телеведущего Максима Сырникова похоронят в Санкт-Петербурге 25 июля

Максим Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, после чего занимал должность редактора кулинарных колонок в «Снобе», а также печатных изданиях «Натурпродукт» и «ХлебСоль».