Саудовского принца нашли мертвым в отеле Лондона

Один из саудовских принцев, дальний родственник короля Саудовской Аравии Салмана, был найден мёртвым в элитном лондонском отеле ещё в ноябре прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас. Причиной смерти, по данным газеты Telegraph, стала передозировка наркотиков в сочетании с алкоголем.
Тело 29-летнего принца обнаружил уборщик в ванной комнате дорогого номера гостиницы Marriott в районе Кенсингтон. Как утверждается, в крови покойного нашли значительное количество алкоголя и наркотических веществ.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что принц страдал от зависимости. За три месяца до смерти он проходил лечение в одной из престижных лондонских клиник. Вскрытие показало, что хронических заболеваний у него не было — смерть наступила в результате остановки сердца, вызванной одновременным приёмом наркотиков и алкоголя.
Погибшего идентифицировали как Абдуллу бин Фахада бин Абдуллу бин Абдулазиза бин Джалави аль Сауда.
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