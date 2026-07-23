Саудовского принца нашли мертвым в отеле Лондона

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что принц страдал от зависимости. За три месяца до смерти он проходил лечение в одной из престижных лондонских клиник. Вскрытие показало, что хронических заболеваний у него не было — смерть наступила в результате остановки сердца, вызванной одновременным приёмом наркотиков и алкоголя.