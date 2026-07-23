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В посёлке под Багратионовском дачники услышали жалобный крик из колодца и спасли беспомощного косулёнка

Животное обнаружили на территории бывшей свинофермы.

Источник: Клопс.ru

В посёлке Совхозное Багратионовского района детёныш косули провалился в старый колодец на территории бывшей свинофермы. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Надежда, обнаружившая животное в четверг, 23 июля.

Женщина вместе с мамой собирала смородину в огороде, когда услышала жалобный крик. Дачницы пошли на звук и нашли на заброшенной территории три старых колодца. В одном из них оказался косулёнок, рядом — следы более крупной особи, предположительно, матери.

Надежда позвонила в экстренные службы, и примерно через десять минут на место приехали сотрудники пожарно-спасательной части № 23 в Ладушкине: «Хочу выразить огромную благодарность ребятам — Валерию Андреевичу и Владимиру Андреевичу. Жизни и здоровью маленькой косули ничего не угрожает. Крепкого вам здоровья и лёгкой службы».

В Немане бернская овчарка провалилась в колодец. Вызволять собаку пришлось спасателям.