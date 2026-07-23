В Средней Азии выращивали шелкопряда за 2 тыс. лет до появления Шелкового Пути

Подобный возраст этих коконов, а также присутствие рядом с ними обрывков шелковой ткани и фрагментов тутовника, говорит в пользу того, что древние жители Узбекистана освоили искусство выращивания шелка почти одновременно с тем, как оно появилось в Китае. Это говорит о том, что эти традиции начали распространяться по Средней и Восточной Азии задолго до появления Шелкового Пути, как предполагали историки в прошлом, подытожили археологи.