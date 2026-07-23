В Средней Азии выращивали шелкопряда за 2 тыс. лет до появления Шелкового Пути

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Китайские и узбекистанские археологи нашли на территории древнего поселения Сапалли коконы шелкопряда и фрагменты тутовника, чей возраст составляет около 3,7−3,9 тыс. лет. Это говорит в пользу того, что жители Средней Азии начали выращивать шелкопрядов примерно за 2 тыс. лет до появления Шелкового Пути, пишут исследователи в статье в научном журнале Science Advances.
«Традиционно считается, что искусство производства шелка появилось впервые на территории Китая, откуда выращивание шелкопрядов распространились по Шелковому Пути после появления этого маршрута около 2 тыс. лет назад. Мы обнаружили пример того, что эти традиции возникли в бассейне Амударьи почти за 2 тыс. лет до того, как открылся Шелковый Путь», — пишут исследователи.
Это открытие совершила группа узбекистанских и китайских археологов под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных КАН (Пекин) Чжоу Синьина при проведении раскопок в поселении Сапалли, расположенном на юге современного Узбекистана. Здесь еще в конце 1960-х годов советские археологи обнаружили поселение древних земледельцев эпохи бронзы, окруженное внушительными оборонительными сооружениями.
Несколько лет назад исследователи из Китая и Узбекистана, в том числе академик Ахмадали Аскаров, один из основоположников узбекской археологии, провели новые раскопки на территории Сапалли и двух соседних с ним стоянок древних людей, в ходе которых ученым удалось обнаружить большое число ранее неизвестных артефактов. В их число вошли три кокона шелкопрядов, фрагменты шелковой ткани, а также угли, полученные в результате сжигания веток и древесины белого тутовника.
Это открытие побудило исследователей всесторонне изучить коконы, в том числе определить их возраст при помощи радиоуглеродного анализа, а также изучить состав присутствующих в них белков. Эти замеры показали, что по пептидному составу коконы из Сапалли были больше всего похожи на шелк, вырабатываемый одомашненным тутовым шелкопрядом, а не другими видами этих бабочек, и при этом его возраст составлял около 3,7−3,9 тыс. лет.
Подобный возраст этих коконов, а также присутствие рядом с ними обрывков шелковой ткани и фрагментов тутовника, говорит в пользу того, что древние жители Узбекистана освоили искусство выращивания шелка почти одновременно с тем, как оно появилось в Китае. Это говорит о том, что эти традиции начали распространяться по Средней и Восточной Азии задолго до появления Шелкового Пути, как предполагали историки в прошлом, подытожили археологи.
О Шелковом пути.
Историки традиционно считают, что Великий Шелковый путь и прочие торговые маршруты, связывающие Европу и Азию, появились около 2 тыс. лет назад. Их появление стало возможным благодаря формированию единой Китайской империи, а также нескольких централизованных государств в Центральной Азии и Европе, начавших торговать друг с другом. Формирование этих маршрутов привело к распространению многих технологических новаций и культурных животных и растений.