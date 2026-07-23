В Воронеже откроют реготделение Фонда защиты детей

Губернатор поддержал появление нового фонда, подчеркнув, что это позволит расширить число людей, занятых в важнейшей работе по созданию безопасных и комфортных условий для развития и взросления детей в семьях. По его мнению, такая структура сможет решать некоторые семейные проблемы и в результате уменьшать количество детдомовцев, а также ребят, которых направляют в приюты и социально-реабилитационные центры.