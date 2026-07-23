В Воронеже откроют реготделение Фонда защиты детей

Новая общественно-государственная организация скоро заработает в Воронежской области. «Фонды защиты детей» создаются во всех субъектах Российской Федерации, чтобы обеспечивать адресную поддержку кризисным семьям и предотвращать появление социальных сирот. Региональное отделение ФЗД откроют и в столице Черноземья.
Об этом стало известно по итогам рабочей встречи воронежского губернатора Александр Гусева и местного уполномоченного по правам ребенка Ангелины Севергиной. Они обговорили основные этапы создания фонда.
По словам регионального детского омбудсмена, специалисты будут способствовать тому, чтобы сократить количество ребят, попадающих в казенные стены интернатов при живых родителях. В обязанности фонда также войдут методическая подготовка и сопровождение сотрудников социальных органов, которые задействованы в профилактике такого сиротства. В планах — организовать образовательные семинары и точечное сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщила Севергина.
Она станет председателем воронежского отделения ФЗД на общественных началах.
Губернатор поддержал появление нового фонда, подчеркнув, что это позволит расширить число людей, занятых в важнейшей работе по созданию безопасных и комфортных условий для развития и взросления детей в семьях. По его мнению, такая структура сможет решать некоторые семейные проблемы и в результате уменьшать количество детдомовцев, а также ребят, которых направляют в приюты и социально-реабилитационные центры.
В 2025 году число малышей-отказников в Воронежском областном доме ребенка сократилось с 72 до 39 благодаря мерам профилактики социального сиротства среди детей младшего возраста. В регионе открыли 22 службы «Дети в семье», при участии которых свыше ста ребят были возвращены на попечение родителей. За тот же период количество жителей, лишенных родительских прав, уменьшилось более чем на 30 процентов.