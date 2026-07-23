Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже откроют реготделение Фонда защиты детей

Новая общественно-государственная организация скоро заработает в Воронежской области. «Фонды защиты детей» создаются во всех субъектах Российской Федерации, чтобы обеспечивать адресную поддержку кризисным семьям и предотвращать появление социальных сирот. Региональное отделение ФЗД откроют и в столице Черноземья.

Источник: "Российская газета"

Новая общественно-государственная организация скоро заработает в Воронежской области. «Фонды защиты детей» создаются во всех субъектах Российской Федерации, чтобы обеспечивать адресную поддержку кризисным семьям и предотвращать появление социальных сирот. Региональное отделение ФЗД откроют и в столице Черноземья.

Об этом стало известно по итогам рабочей встречи воронежского губернатора Александр Гусева и местного уполномоченного по правам ребенка Ангелины Севергиной. Они обговорили основные этапы создания фонда.

По словам регионального детского омбудсмена, специалисты будут способствовать тому, чтобы сократить количество ребят, попадающих в казенные стены интернатов при живых родителях. В обязанности фонда также войдут методическая подготовка и сопровождение сотрудников социальных органов, которые задействованы в профилактике такого сиротства. В планах — организовать образовательные семинары и точечное сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщила Севергина.

Она станет председателем воронежского отделения ФЗД на общественных началах.

Губернатор поддержал появление нового фонда, подчеркнув, что это позволит расширить число людей, занятых в важнейшей работе по созданию безопасных и комфортных условий для развития и взросления детей в семьях. По его мнению, такая структура сможет решать некоторые семейные проблемы и в результате уменьшать количество детдомовцев, а также ребят, которых направляют в приюты и социально-реабилитационные центры.

В 2025 году число малышей-отказников в Воронежском областном доме ребенка сократилось с 72 до 39 благодаря мерам профилактики социального сиротства среди детей младшего возраста. В регионе открыли 22 службы «Дети в семье», при участии которых свыше ста ребят были возвращены на попечение родителей. За тот же период количество жителей, лишенных родительских прав, уменьшилось более чем на 30 процентов.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше