Латвия запретила импорт книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

В тот же день СМИ сообщили, что в период с января по апрель текущего года Финляндия нарастила объем импорта товаров из России, несмотря на действующие ограничения Евросоюза. Стоимость поставок составила 285 миллиона евро, что на 15 миллионов евро больше, чем за аналогичный период 2025 года.