КСИР пригрозил ударами по Британии из-за атак США по Ирану

В КСИР подчеркнули, что теперь считают любую базу на Британских островах законной мишенью для возмездия, если она используется для агрессии против Ирана. Иранские представители предупредили Лондон о серьёзных последствиях продолжения поддержки операций Пентагона. По их мнению, предоставление аэродрома автоматически делает Соединённое Королевство стороной конфликта.
Американские стратегические бомбардировщики ранее не раз базировались в Глостершире во время прежних кризисов. Британские власти традиционно разрешали США использовать свои объекты, называя подобные миссии оборонительными.
Ранее Британия вывезла своих дипломатических работников из Ирана. МИД Соединённого Королевства назвал это временной мерой, направленной, которая необходима в целях безопасности.