КСИР пригрозил ударами по Британии из-за атак США по Ирану

В КСИР подчеркнули, что теперь считают любую базу на Британских островах законной мишенью для возмездия, если она используется для агрессии против Ирана. Иранские представители предупредили Лондон о серьёзных последствиях продолжения поддержки операций Пентагона. По их мнению, предоставление аэродрома автоматически делает Соединённое Королевство стороной конфликта.