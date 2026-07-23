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КСИР пригрозил ударами по Британии из-за атак США по Ирану

КСИР назвал британские военные базы законной целью для своих ударов.

Источник: Комсомольская правда

Иран пригрозил Великобритании военным ответом из-за участия её авиабазы в атаках США. Поводом стал вылет американского бомбардировщика B-1 с британского аэродрома RAF Fairford для удара по иранским объектам. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР подчеркнули, что теперь считают любую базу на Британских островах законной мишенью для возмездия, если она используется для агрессии против Ирана. Иранские представители предупредили Лондон о серьёзных последствиях продолжения поддержки операций Пентагона. По их мнению, предоставление аэродрома автоматически делает Соединённое Королевство стороной конфликта.

Американские стратегические бомбардировщики ранее не раз базировались в Глостершире во время прежних кризисов. Британские власти традиционно разрешали США использовать свои объекты, называя подобные миссии оборонительными.

Ранее Британия вывезла своих дипломатических работников из Ирана. МИД Соединённого Королевства назвал это временной мерой, направленной, которая необходима в целях безопасности.

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