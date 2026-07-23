Глава СУ СК о калининградском трамвае: Одним уголовным делом ситуацию не исправить

При этом глава регионального СУ СК попросил обратить внимание на развитие Москвы и Санкт-Петербурга, на которые Калининград мог бы равняться. «В Москве, я знаю точно, уже нет троллейбусной сети, например. Ходят электробусы — это более экологично, дешевле, пространство для манёвра больше. Необязательно, как троллейбус или трамвай, когда перекрытие какое-нибудь, встанет, и объехать его невозможно. А для электробуса это не проблема. Первая троллейбусная линия в Москве, которая была открыта, — там сейчас ходят старенькие троллейбусы. Это больше, наверное, в историю. Я не говорю, что нам тоже нужно какую-то одну линию оставить. Нужно подумать и взвесить», — объяснил он.