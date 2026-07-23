Глава СУ СК о калининградском трамвае: Одним уголовным делом ситуацию не исправить

Уголовное дело не сможет исправить ситуацию с трамвайной системой в Калининграде. Для решения проблемы необходим комплексный подход. Об этом заявил руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград».
Я знаю, что для каждого калининградца это очень чувствительная тема. Очень общество реагирует, есть запрос на это. Мы посчитали необходимым уголовно-правовыми методами вмешаться в эту ситуацию, чтобы попытаться в этом вопросе разобраться. Сейчас в эту проблему погружена и глава администрации города, и губернатор. Насколько я знаю, есть даже какая-то федеральная программа, федеральные деньги, которые направлены на поддержание и восстановление маршрутов. Одним лишь уголовным делом, к сожалению, ситуацию не исправить. Но я надеюсь, с помощью системного и комплексного подхода ситуация будет разрешена именно во благо жителей нашего областного центра, — сказал Канонеров.
При этом глава регионального СУ СК попросил обратить внимание на развитие Москвы и Санкт-Петербурга, на которые Калининград мог бы равняться. «В Москве, я знаю точно, уже нет троллейбусной сети, например. Ходят электробусы — это более экологично, дешевле, пространство для манёвра больше. Необязательно, как троллейбус или трамвай, когда перекрытие какое-нибудь, встанет, и объехать его невозможно. А для электробуса это не проблема. Первая троллейбусная линия в Москве, которая была открыта, — там сейчас ходят старенькие троллейбусы. Это больше, наверное, в историю. Я не говорю, что нам тоже нужно какую-то одну линию оставить. Нужно подумать и взвесить», — объяснил он.
Дмитрий Канонеров добавил, что по уголовному делу о калининградском трамвае сейчас назначена экспертиза. Её проводят специалисты из другого региона. «Они анализируют вообще всю транспортную артерию, которая у нас есть в областном центре, всю транспортную составляющую. И их мнение будет немаловажно. Мы будем его тоже обсуждать с руководством города и региона, как сделать так, чтобы всё было удобно для жителей, для калининградцев», — заключил он.
В марте стало известно, что прокуратура шесть раз отменяла уголовные дела о рарушении трамвайной инфраструктуры в Калининграде. Их возбуждали после жалоб калининградцев. В марте 2025 года власти сообщили, что рядом с башней Врангеля демонтируют рельсы и уложат брусчатку. Там заменили покрытие на дополнительной полосе протяжённостью 100 метров перед пересечением Пролетарской и Баранова.
В 2024 году в Калининграде убрали трамвайные рельсы рядом с Центральным парком. На месте путей обустроили парковочное пространство. Жители города писали петицию с требование остановить демонтаж, а урбанист Аркадий Гершман называл такое решение администрации ошибкой.
Власти утверждали, что трамвайное движение по проспекту Победы заведомо убыточное. «Трамвайная сеть в городе сложилась во времена, когда трамвай был основным видом городского транспорта. Сейчас Калининград стал одним из автомобилизированных городов страны, и приходится учитывать этот факт при обновлении дорожной сети», — объясняли в мэрии.
В то же время губернатор Алексей Беспрозванных заявлял о планах по обновлению трамваев. Развитие инфраструктуры оценили в десять миллиардов рублей. Деньги запросили в федеральном центре. На эти средства планируют реконструировать депо, отремонтировать 21 километр путей и контактной сети, закупить 18 трамваев. Сейчас занимаются проектными работами.