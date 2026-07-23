В Карелии повысили лимит отпуска бензина на заправках

А ранее в Забайкалье лимит отпуска бензина на АЗС был увеличен до 20 литров. В Крыму с 20 июля также расширен перечень автозаправочных станций, где бензин отпускается без ограничений. Министерство топлива и энергетики региона опубликовало список из 86 точек, где можно приобрести марки АИ-95 Ultra и АИ-92. В Севастополе губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на 10 заправках сети АТАН с той же даты свободно продаются бензин указанных марок и дизельное топливо Ultra.