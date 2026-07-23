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В Карелии повысили лимит отпуска бензина на заправках

Власти Карелии приняли решение увеличить лимит отпуска бензина на всех заправках региона с 30 до 40 литров. Лимиты на дизельное топливо оставили на прежнем уровне — 60 литров, сообщил глава республики Артур Парфёнчиков в мессенджере «Макс».

Источник: Life.ru

В правительстве Карелии отметили, что ситуация с топливом в регионе стабилизировалась, очереди на АЗС сократились, а для северных районов продолжается работа по открытию дополнительных частных заправок. В приоритете остаётся обеспечение топливом труднодоступных районов, где проблемы с поставками сохраняются.

А ранее в Забайкалье лимит отпуска бензина на АЗС был увеличен до 20 литров. В Крыму с 20 июля также расширен перечень автозаправочных станций, где бензин отпускается без ограничений. Министерство топлива и энергетики региона опубликовало список из 86 точек, где можно приобрести марки АИ-95 Ultra и АИ-92. В Севастополе губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на 10 заправках сети АТАН с той же даты свободно продаются бензин указанных марок и дизельное топливо Ultra.

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