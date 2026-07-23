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Под Калининградом спасли косулю, провалившуюся в колодец

Сотрудники МЧС под Калининградом спасли провалившуюся в колодец косулю.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 23 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Багратионовском округе под Калининградом спасли косулю, провалившуюся в колодец, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.

По информации ведомства, в четверг от очевидцев поступило сообщение о том, что в поселке Совхозное косуля провалилась в колодец. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что три колодца были соединены между собой, а в одном из них произошло обрушение бетонной плиты, из-за чего животное и оказалось в ловушке.

«Косуля находилась в воде. Пожарные установили в колодец лестницу-палку, закрепились спасательной веревкой и спустились вниз. Один из сотрудников МЧС России поднял обессилевшее животное из воды, после чего косулю благополучно вывели на поверхность», — говорится в сообщении регионального главка МЧС на платформе «Макс».

Отмечается, что животное не получило повреждений, ветеринарная помощь ему не потребовалась. После спасения косулю отпустили. На месте работали три сотрудника МЧС России и одна единица техники.

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