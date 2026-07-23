Курганцу грозит пожизненный срок за переводы террористам

Жителя Кургана подозревают в финансировании террористической организации, признанной запрещенной на территории России в 2021 году. Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, сообщает УФСБ России по Курганской области.
По версии следствия, мужчина переводил денежные средства на электронные аккаунты участников запрещенного движения. В спецслужбе утверждают, что обвиняемый знал о террористическом характере организации, которой предназначалась финансовая помощь.
В УФСБ заявляют, что перечисляемые деньги, предположительно, шли на поддержку идей насильственного захвата власти и смены государственного строя в России. Сейчас оперативники устанавливают точные суммы переводов, их количество и каналы перечисления, а также проверяют возможные связи фигуранта с членами запрещенной структуры.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 700 тысяч рублей либо пожизненное заключение. Следствие продолжается.
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