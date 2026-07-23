Курганцу грозит пожизненный срок за переводы террористам

В УФСБ заявляют, что перечисляемые деньги, предположительно, шли на поддержку идей насильственного захвата власти и смены государственного строя в России. Сейчас оперативники устанавливают точные суммы переводов, их количество и каналы перечисления, а также проверяют возможные связи фигуранта с членами запрещенной структуры.